AMD Navi sbarca sugli smartphone Samsung: storico accordo tra le aziende

In questo primo lunedì di Giugno arriva una notizia molto importante, destinata a scuotere il mercato degli smartphone e delle GPU. AMD e Samsung hanno annunciato una partnership per la fornitura di GPU per smartphone. AMD ha quindi chiuso un accordo con il più importante produttore di telefoni al mondo, con conseguenze ancora tutte da scoprire.

Nel comunicato si legge che l'oggetto della partnership è la tecnologia grafica AMD Radeon. Nell'ambito dell'accordo, Samsung otterrà in licenza le tecnologie grafiche di AMD con cui migliorare l'esperienza delle applicazioni mobili, gaming in primo luogo.

AMD concederà a Samsung in licenza l'IP grafico personalizzato, basato sull'architettura RDNA Navi recentemente annunciata, che il colosso coreano utilizzerà nei dispositivi mobili, inclusi smartphone ed altri prodotti che andranno a completare la sua offerta.

Samsung ha accettato il pagamento delle licenze e royalties ad AMD per l'utilizzo della tecnologia, ma chiaramente nel comunicato stampa diffuso non sono presenti riferimenti né alle cifre in gioco e né sulla durata della partnership.

Nel comunicato non è nemmeno specificato da quando saranno tangibili gli effetti di questa partnership sui prodotti Samsung, che integrerà quindi le GPU Navi nelle prossime generazioni di SoC Exynos.