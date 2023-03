AMD, arriva la conferma: i driver potrebbero compromettere Windows

Le preoccupazioni di febbraio 2023 sul rischio che il nuovo driver unificato AMD potesse "rompere" Windows non solo sono risultate fondate, ma nel frattempo il team rosso ha ammesso il problema e iniziato a lavorarci, dando alcuni consigli su come evitarlo.

In particolare, il problema riguarderebbe un numero molto esiguo di utenti e in effetti perché si verifichi una compromissione del sistema è necessario che si aggiorni il driver mentre Windows Update sta eseguendo l'installazione di aggiornamenti di Windows 11, cosa che può tranquillamente accadere in background.

Per fortuna, la stessa AMD ha spiegato che la radice del problema sarebbe la cosiddetta "installazione pulita" che prevede il ripristino delle impostazioni del driver grafico durante l'installazione di una nuova build. Si tratta di un'opzione molto utilizzata e apprezzata, che però per il momento dovrebbe essere evitata salvo ulteriori comunicazioni.

Oltretutto, prima di procedere all'installazione manuale di un driver AMD, sarebbe opportuno andare su Impostazioni > Windows Update e verificare che non vi siano aggiornamenti in corso.

Raggiunta dai ragazzi di PCWorld, l'azienda ha spiegato che il problema "tende a verificarsi in un numero estremamente ridotto di casi se è in corso un aggiornamento del PC durante l'installazione di AMD Software: Adrenalin Edition e stiamo indagando attivamente. Consigliamo agli utenti di assicurarsi che tutti gli aggiornamenti di sistema siano stati applicati o messi in pausa prima di installare il driver e che l'opzione 'Ripristino impostazioni di fabbrica' non sia selezionata durante il processo di installazione del driver AMD".