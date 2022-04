AMD non si ferma più: in arrivo un'altra Radeon desktop con GPU RDNA2?

Se il lancio della Radeon RX 6500 XT è stato ricevuto con sentimenti contrastanti dal pubblico, più per le sue limitazioni che per la sua contestualizzazione economica e prestazionale, di certo non molti si aspettavano ulteriori novità dalla gamma RDNA2.

Eppure, a quanto pare, ci sarebbe ancora spazio per un'altra scheda video. Si tratta della Radeon RX 6300, una scheda dotata di chip Navi 24 pensata per sistemi desktop e a distribuzione esclusiva tramite OEM, o perlomeno questo è ciò che si crede al momento.

Il dettaglio è emerso dall'ultimo aggiornamento della libreria GPU Performance API. Nel changelog ufficiale, infatti, è possibile leggere chiaramente che è stato aggiunto il supporto per delle ulteriori GPU, tra cui "AMD Radeon RX Serie 6300, 6400 e 6500".

Qualora arrivasse realmente sul mercato, sarebbe la scheda base gamma di questa generazione, un ulteriore tassello verso il basso che, stavolta sì, dovrebbe chiudere definitivamente la famiglia. Al suo interno, oltre alla possibilità di vedere all'opera la GPU Navi 24 "standard", costruita attorno al processo a 6 nm delle altre due soluzioni entry level 6400 e 6500 XT, dovrebbe esserci posto per 2 GB di memoria GDDR6 a 64-bit. Nessuna informazione, invece, per quel che riguarda consumi indicativi e finestra di lancio.

Nel frattempo, per chi se lo fosse perso, le specifiche della Radeon RX 7950 XT trapelate in rete non erano altro che un clamoroso pesce d'aprile orchestrato da Greymon55.