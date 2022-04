AMD non le manda a dire: la RX 6500M è più potente di Intel ARC 3, è vero?

A neanche due giorni dal lancio ufficiale di Intel ARC, le prime GPU da gaming di Intel, AMD è intervenuta tramite il suo profilo ufficiale manifestando la superiorità del suo chip entry level rispetto a quello svelato dal team blu.

Il tweet, apparso in rete il primo aprile 2022, mostra i personali benchmark di AMD in alcuni titoli tra quelli di cui sono disponibili i dati della gamma Intel. Più precisamente, il faccia a faccia proposto da AMD è tra la nuova ARC A370M e la sua popolare Radeon RX 6500M, entrambi soluzioni mainstream dedicate al mercato laptop.

Stando ai punteggi rivelati, la RX 6500M sembrerebbe rivelare una manifesta superiorità rispetto alla proposta del blasone blu, in un campo ristretto tra Hitman 3, Total War Saga: Troy, F1 2021, Strange Brigade e FF XIV, tutti con target di risoluzione 1080p e tutti titoli particolarmente ottimizzati per i chip AMD.

Al fianco, la tabella con le specifiche stride ancora di più con i punteggi mostrati, dal momento che il chip grafico di Intel consta di un numero superiore di transistor pur avvalendosi ugualmente del nodo N6 di TSMC.

I punteggi si commentano da soli e, senza entrare troppo nel merito dal momento che le schede di Intel non sono ancora sbarcate sul mercato, si ritiene che sia giusto attendere le prove sul campo per un reale faccia a faccia.

Gli elementi di riflessione, tuttavia, non mancano di certo. Il primo punto su cui occorrerà incentrare la valutazione non è la semplice collocazione nella gamma della A370M, bensì il suo prezzo. Secondo aspetto, ma non per importanza, è il fatto che le GPU del team blu avranno a disposizione dei Core specializzati nell'accelerazione mediata dall'IA, che dovrebbero avvantaggiarle non di poco nei titoli che supportano la tecnologia Intel XeSS, molto simile al DLSS di NVIDIA in termini di funzionamento.

Nel frattempo, ricordiamo che la top di gamma della serie Intel ARC potrebbe essere superiore alla 3070 Ti, stando ad alcuni dati emersi dalla conferenza Intel.