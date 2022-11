AMD, non solo Radeon 7000: FSR3 arriverà anche sulle altre generazioni?

Dopo aver appreso che la Radeon RX 7900 XTX sfiderà la RTX 4080 dalle parole di una delle personalità di spicco di AMD, torniamo sulle dichiarazioni di Azor per altri interessanti dettagli disseminati nel corso della sua intervista. Stavolta si parla di FSR3.

AMD, nella persona di Scott Herkelman, non si è sbottonata più di tanto nel corso dello show di Las Vegas, limitandosi a presentare FidelityFX Super Resolution 3 come una tecnologia avanzata, superiore a FSR2 e che da questo eredita parte dell'algoritmo, raddoppiandone il framerate con l'ausilio della tecnologia proprietaria Fluid Motion Game Technology.

Su questo termine aleggia ancora il mistero più fitto e parte di quest'aura è dovuta anche al netto anticipo con cui AMD ha deciso di annunciare FSR3, a più di un mese di distanza dall'arrivo sugli scaffali delle nuove schede video che, ricordiamo, verranno lanciate ufficialmente il 13 dicembre 2022.

AMD ha mostrato il suo nuovo algoritmo all'opera su Unreal Engine 5, in una demo in cui FSR2 consentiva di raggiungere i 60 FPS e FSR3 ben 112 con una non meglio specificata Radeon 7000.

Ebbene, nel corso della lunga intervista di Frank Azor a PCWorld, lo specialista del team rosso si è soffermato proprio sulla nuova iterazione di Super Resolution e sul suo rapporto con la tecnologia di upsampling di NVIDIA.

I più maliziosi, infatti, avranno pensato che questo annuncio, giudicato da qualcuno come frettoloso, non sia altro che una "risposta a tono" al DLSS3 e al suo incredibile seppur acerbo frame generator. Azor ci ha tenuto a smorzare con forza le speculazioni in merito, spiegando che "non si tratta di una reazione o di qualcosa di frettoloso, è un progetto su cui lavoriamo da molto tempo. C'è un motivo se ci metterà un po' di più a uscire, nonostante le speranze. Il punto sta nella filosofia di FSR e Super Resolution finora non si è limitato a funzionare su RDNA2 e RDNA1, ma anche su altre generazioni di schede video AMD e sulle schede video dei competitor. Questo è molto più complicato del farlo semplicemente funzionare su RDNA3. [...] Noi ci teniamo moltissimo ad andare oltre RDNA3".

Insomma, un punto di vista che incontrerà il favore di molti appassionati e possessori di schede video più datate del brand rosso, che probabilmente riusciranno a ottenere un ulteriore boost gratuito grazie a FSR3. Una eccezionale dichiarazione d'intenti che, tuttavia, non equivale a uno statement ufficiale, poiché l'azienda sta provando a far funzionare la sua nuova tecnologia su altre generazioni ma non è detto che questo possa realizzarsi effettivamente.