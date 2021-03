AMD non segue le orme di NVIDIA: niente limitazioni per il mining sulle GPU

AMD non seguirà le orme di NVIDIA, che ha introdotto un algoritmo che limita il mining su RTX 3060. La società infatti ha fatto sapere che non prenderà in considerazione alcun sistema di questo tipo, in quanto il focus principale restano i videogiocatori.

"Prima di tutto, RDNA è stato progettato da zero per i giochi e RDNA 2 raddoppia questo impegno. Infinity Cache e un bus con ampiezza inferiore sono stati scelti con cura per raggiungere un livello di gioco molto specifico. Il mining gode o scala con larghezze di banda e larghezza del bus più elevate, quindi ci sono limitazioni al mining dal punto di vista dell'architettura" ha affermato Nish Neelalojanan, product manager di AMD in un'intervista a PCGamer dove, senza mezzi termini, ha affermato che "non bloccheremo nessun tipo di carico di lavoro, non solo per quanto riguarda il mining".

Effettivamente, anche facendo un giro sul web è possibile capire che le RX 6000 non sono le preferite dai miner. Le migliori schede RDNA 2 che utilizzano la GPU Navi 21 infatti girano bene sui giochi, ma nel mining si fermano a 58-64 MH/s, la velocità della NVIDIA GeForce RTX 3090 da 24GB. La 3090, invece, può effettuare il mining ad una velocità di 120 MH/s, in quanto sfrutta più memoria, un bus più ampio ed una larghezza di banda maggiore rispetto alla controparte AMD.