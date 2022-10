AMD non userà i cavi 'che si sciolgono' sulle Radeon 7000: è ufficiale!

In attesa di scoprire le novità relative alla nuova generazione di schede video, ora che sappiamo la data di annuncio delle Radeon 7000, i rumor tornano a farsi sempre più frequenti di giorno in giorno. Questa volta si parla dell'alimentazione delle prossime schede AMD.

In particolare, giungono scottanti novità da parte del General Manager di AMD, Scott Herkelman, il quale ha confermato in via ufficiale che le schede video AMD Radeon RX Serie 7000 non adotteranno il connettore di nuova generazione 12VHPWR, noti ai più per essere stati recentemente in cima alle preoccupazioni degli utenti per via di una serie di discussioni in merito al possibile scioglimento dei cavi della RTX 4090.

Posto che, stando alla documentazione e ai dati, questo scenario rappresenti un caso limite difficilmente raggiungibile in ambiente domestico, il timore di trovarsi con un cavo sciolto e una GPU inservibile da svariate migliaia di euro potrebbe portare gli utenti a desistere dall'acquisto di schede dotate di questo sistema.

A sollevare la questione sulle nuove Radeon è stato Kyle Bennet, suggerendo di non aver avuto modo di verificare la presenza di tale connettore né su schede reference né sulle custom prodotte da AIB. Nel giro di qualche ora, lo stesso Herkelman ha confermato in via definitiva che nessuna futura scheda video Serie 6000 e nessuna delle schede successive basate su architettura RDNA3 utilizzerà il sistema Gen5.