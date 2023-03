AMD, una 'nuova generazione' di Ryzen già nel 2023? Un leak clamoroso

Chi pensava che AMD avesse detto l'ultima parola per il 2023 con il lancio dei Ryzen 7000X3D con tecnologia 3D V-Cache, potrebbe rimanere deluso: nuove indiscrezioni puntano a una nuova generazione entro l'anno e no, non si parla di refresh.

A supporto di questa ipotesi c'è un clamoroso "leak" che arriva direttamente da Gigabyte. Si tratta di una dichiarazione forte, apparsa nel comunicato stampa di presentazione per le workstation E133-C10 e R133-C10. Nella nota si legge chiaramente che "nonostante questi siano prodotti entry level, il supporto CPU non si ferma qui e la piattaforma AM5 sarà supportata almeno fino al 2025. La nuova generazione di processori desktop AMD Ryzen che uscirà più tardi nel corso dell'anno sarà supportata su questa piattaforma AM5, quindi gli utenti che acquisteranno oggi questi dispositivi avranno l'opportunità di eseguire l'upgrade ai successori dei Ryzen Serie 7000".

La frase evidenziata è piuttosto eloquente e fa esplicito riferimento a una nuova generazione, qualunque cosa possa significare per gli addetti stampa di Gigabyte. In via del tutto ipotetica, questo dovrebbe escludere che si tratti di un semplice refresh, poiché la parola generazione solitamente si riferisce a una nuova architettura, quindi in questo caso Zen5. Per ora si tratta solo di pura speculazione, quindi nulla di quanto emerso può essere dato per vero o confermato. Come sempre, solo il tempo saprà darci le dovute risposte.

Viene da chiedersi quanto questo possa far bene all'immagine dell'azienda, soprattutto alla luce del fatto che, dopo un lancio tiepido per la Serie 7000, almeno i Ryzen 7000X3D sembrano andare a ruba: l'idea di una nuova generazione a distanza di pochi mesi potrebbe frenare non di poco gli entusiasmi degli appassionati.