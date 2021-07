AMD, la nuova Instinct MI200 CDNA2 avrà 128GB di memoria HBM2

Dopo aver accolto con interesse le prime dichiarazioni di Lisa Su sulla MI200, torniamo a parlare di questa incredibile GPU professionale con architettura CDNA2 che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, grazie alle dichiarazioni del CTO di Pawsey.

Il nuovo supercomputer di Pawsey, un sistema da 50 petaflop, secondo le parole del CTO Ugo Varetto, avrà a disposizione oltre 200.000 Core relativi a CPU AMD Milan e più di 750 GPU AMD Instinct MI200. Fin qui si tratterebbe di normale amministrazione per un supercomputer, sebbene le cifre rimangano impressionanti. Ciò che più di tutto ha fatto scalpore dell'annuncio di Varetto riguarda invece la rivelazione che le AMD MI200 avranno 128GB di memoria dedicata di tipo HBM2.

Le nuove GPU professionali andranno a costituire un sistema da 70 milioni di dollari, che verrà poi utilizzato nell'analisi, acquisizione, condivisione e gestione del ciclo vitale di dati, un lavoro meglio definito come data work.

Insomma, sembra proprio che con Aldebaran, questo il nome in codice della nuova MI200, AMD abbia intenzione di fare molto sul serio. Del resto, anche la D.ssa Su nel corso dell'ultima ospitata da JPMorgan ha dichiarato che in AMD sono tutti particolarmente "entusiasti. Penso che sia andato molto bene. È il prossimo grande passo in una sorta di innovazione intorno alle architetture dei data center".

Ricordiamo che il chiplet della MI200 sarà costruito intorno all'architettura CDNA2, con 128 CU per ognuno dei due die e, a questo punto, un totale di 128GB di memoria a disposizione dell'intera GPU.



Nel frattempo, ricordiamo che non mancheranno le sorprese neanche sul fronte consumer. Sembra infatti che le nuove Radeon RX 6600 e RX 6600XT siano ormai prossime al lancio.