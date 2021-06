AMD, la nuova Radeon RX 6700M sta arrivando: ecco i primi benchmark

In un mercato attanagliato da una carenza ormai sistematica dei semiconduttori, i principali player del settore GPU hanno profuso ingenti sforzi per diversificare l'offerta e riuscire a produrre quante più soluzioni possibili per tutte le fasce di prezzo.

In questo contesto AMD non è stata certamente da meno. Benché il segmento desktop sia ancora in profonda crisi, i notebook da gaming sono stati, per così dire, più fortunati. La disponibilità di queste soluzioni è infatti decisamente meno critica, soprattutto per le fasce di prezzo più elevate.

Se facciamo un passo indietro, meno di un mese fa sul palco del Computex hanno fatto il loro debutto in società ben tre soluzioni pensate proprio per il gaming in mobilità. Parliamo di:

AMD Radeon RX 6800M;

AMD Radeon RX 6700M ;

; AMD Radeon RX 6600M.

La prima del lotto, la 6800M, è arrivata sul mercato a distanza di pochissimo. La 6600M invece dovrebbe essere in fase avanzata di distribuzione. Tutto tace se invece volgiamo lo sguardo verso la soluzione intermedia. Ma è davvero così?

Ebbene, giusto nelle scorse ore, un tweet di rogame, noto per la sua affidabilità, ha catturato la nostra attenzione. Il tipster ha infatti pubblicato quelli che sembrerebbero essere i primi benchmark della 6700M in azione. Curiosamente, nelle schermate apparse in rete questa viene descritta come RX 6700XT ma non può trattarsi di una soluzione desktop. Affianco alla scheda video infatti, troneggia la CPU AMD Ryzen 9 5900HX, andando dunque a confermare che si tratta di un notebook.

Ma come se la cava la RX 6700M su base Navi 22? Sulla bontà di quest'architettura abbiamo già speso parole di elogio nella nostra recensione della 6700XT e anche su notebook sembrano non esserci particolari soroprese. Avevamo ribadito l'ottimo potenziale di questa GPU nella rasterizzazione classica e infatti in 3DMark Fire Strike la 6700M supera agevolmente anche la GeForce RTX 3070 nella variante da 140W. Se guardiamo invece i risultati ottenuti su Time Spy la musica cambia notevolmente. In questo contesto, la 6700M non riesce a brillare allo stesso modo, piazzandosi sotto anche alla 3060 da 115W.

Ovviamente si tratta di valori da prendere con le pinze. Le reali potenzialità di questa scheda sono tutte da scoprire e un paio di test di benchmark non sono assolutamente indicativi, senza considerare che non risultano disponibili neanche driver Adrenalin ufficiali che la supportino.