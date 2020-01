AMD e la nuova scheda grafica 'Big Navi': 80 CU e 17,5 Teraflops di potenza?

Le "voci di corridoio" sulla nuova scheda grafica AMD di fascia alta, soprannominata "Big Navi", continuano a moltiplicarsi. Oggi un leak ritenuto credibile ha fatto trapelare che la Radeon RX 5950 XT potrebbe essere equipaggiata con 80 CU (compute unite).

Questa particolare voce proviene da Chiphell, una fonte di informazione stravagante che ha però ottenuto un tasso di successo molto alto in passato. Se la notizia venisse confermata, ci troveremmo di fronte ad una GPU basata su architettura RDNA2 con supporto hardware al raytracing e una potenza davvero notevole: 80 CU potrebbero infatti tradursi in 5120 stream processor e ipotizzando un clock minimo di 1700 MHz, si arriverebbe ad una potenza complessiva di 17,5 TFLOP. Il tutto con dispendio di energia che seppur alto, dovrebbe essere contenuto dal processo produttivo a 7 nanometri. Insomma, una scheda grafica in grado di confrontarsi con la proposta di fascia alta della controparte NVIDIA.

Nei giorni scorsi è trapelato in rete un benchmark di una misteriosa scheda AMD che ha contribuito ad alimentare l'entusiasmo dei fan. Nel frattempo i produttori di schede video iniziano a registrare i nuovi presunti marchi presso il CEE. D'altronde la stessa Lisa Su, durante il CES 2020, ha promesso l'arrivo della famosa Big Navi. Intanto AMD ha presentato la nuova Radeon RX 5600 XT (trovate la nostra recensione qui) per la fascia media. Non rimane che attendere informazioni ufficiali e come sempre, vi terremo aggiornati.