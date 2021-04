AMD, nuove conferme sul Ryzen 7 5700G con architettura Zen 3

Abbiamo già avuto modo di dare un'occhiata alle promettenti performance della nuova APU di AMD, il Ryzen 7 5700G basato sull'architettura Zen 3, e i nuovi dati sembrano confermare la bontà di Cezanne, che dovrebbe rappresentare un importante passo in avanti rispetto alle APU Renoir Serie 4000 della scorsa generazione.

I benchmark pubblicati sulle colonne di WCCFTech parlano chiaro. L'engineering sample arrivato sui banchi di prova si discosta leggermente rispetto alle specifiche del prodotto che dovrebbe arrivare sugli scaffali, grazie a un clock fino a 4.55 GHz in single core e 4.45 nelle operazioni a più core. L'AMD Ryzen 7 5700G infatti è un'APU da 8 Core e 16 Thread con un clock di base di 3.8 GHz e dovrebbe offrire fino a 4.6 GHz in modalità boost.

Parlando di performance, il sample messo alla prova dalla fonte riesce a raggiungere i 614 punti nelle attività a Core singolo e 6229 punti in multi-Core nei benchmark di CPU-z, mentre su Cinebench R15 si parla rispettivamente di 243 e 2201 punti. In Cinebench R20 infine, il 5700G raggiunge un punteggio di 569 in single Core e 5280 punti nelle operazioni in multi-Core.

Questi risultati sono decisamente incoraggianti e non solo in termini assoluti. Messi a paragone con le APU di scorsa generazione infatti, si parla di un incremento prestazionale del 15% in single Core e del 6% nelle attività a Core multiplo rispetto al solo Ryzen 7 4750G, oltre a mostrare un'ottima inclinazione all'overclock.

Ricordiamo che il 5700G dovrebbe rappresentare il modello di punta della nuova famiglia Ryzen 5000G Cezanne per il mercato desktop, affiancato da un modello di fascia media, il Ryzen 5 5600G, e una proposta entry level rappresentata dal 5400G.

Nel frattempo AMD sta lavorando duramente per riuscire a portare sugli scaffali una nuova scheda video di fascia media, la AMD Radeon RX 6700 con GPU Navi 22.