AMD: nuove informazioni su FSR 3, il 'rivale' del DLSS3 in salsa rossa

Mentre i numeri sembrano stabilire che, nonostante una tiepida accoglienza, il DLSS3 sia un successo in termini di rapidità di implementazione sul mercato, i fan del team rosso sono ancora in attesa della "loro" versione di una simile tecnologia.

Nel corso della presentazione della next gen, infatti, AMD ha annunciato FSR 3 in risposta al roboante lancio di NVIDIA, promettendo un raddoppio del framerate sui titoli supportati. Ora, dopo un lungo periodo di quiete in cui solo Frank Azor di AMD era tornato sull'argomento spiegando che l'idea del team rimaneva quella di renderlo compatibile con una vasta platea di GPU e non solo current gen, l'azienda ci ha fornito alcuni dettagli sulla futura distribuzione di FSR 3 direttamente dalla GDC 2023.

In particolare, la tecnologia che dovrebbe proporre una sorta di interpolazione in risposta a Frame Generation, è stata al centro del dibattito per via della sua importanza nel panorama videoludico: in effetti, Super Resolution 3 è forse il prodotto più atteso dell'anno sul fronte rosso, al netto delle nuove schede video di fascia media e medio-alta.

Durante l'evento non si è parlato della futura compatibilità, ma dello stato dei lavori. Come il diretto competitor, anche FSR 3 dovrà fare i conti con un incremento di latenza. Se NVIDIA però può contare su un hardware dedicato per il Deep Learning, affiancando poi la pipeline alla tecnologia Reflex, sulla sponda rossa il meccanismo sarà diverso e anche i risultati probabilmente differiranno molto.

AMD ribadisce l'obiettivo del doppio degli FPS, per offrire un'esperienza più fluida in tutti i sensi rispetto al passato, ma si è parlato soprattutto di ciò che sta più a cuore ai modder e agli sviluppatori: sì, FSR 3 sarà open source con licenza MIT. Si prospetta un futuro a dir poco "iperattivo", una vera e propria corsa all'implementazione, soprattutto se l'interpolazione si rivelerà all'altezza della concorrenza.