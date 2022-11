AMD, le nuove Radeon 7000 hanno un sensore nascosto: ecco di cosa si tratta

Il reveal delle nuove Radeon 7000 ha catalizzato l'attenzione del pubblico di appassionati del gaming su PC per via di una next-gen dal sapore di definitiva consacrazione di AMD anche nella fascia alta con prezzi competitivi.

Tuttavia, la nuova RX 7900 XTX non è solamente questione di performance e Watt, bensì anche un design studiato nel minimo dettaglio e nuove tecnologie per garantire la migliore esperienza possibile.

Ne ha parlato nel dettaglio il solito Steve Burke di Gamers Nexus, rivelando con il suo occhio clinico la presenza di un nuovo termistore nascosto sotto le ventole delle nuove schede video del team red.

Si tratterebbe di un sensore di temperatura aggiuntivo che dovrebbe agire per rendere maggiormente precisa la modalità 0 dB o 0 RPM, vale a dire quando la scheda video ferma del tutto le ventole oppure le lascia girare a bassissimi regimi.

In questo modo, quando le condizioni lo consentono, le schede possono rimanere in funzione senza emettere il benché minimo rumore.

Il sensore aggiunto da AMD, in questo contesto, dovrebbe misurare la temperatura in ingresso nella scheda, quindi la temperatura "ambiente" del case, andando ad agire con grande precisione sul possibile surriscaldamento, azionando una curva di dissipazione secondaria e mantenendo al riparo da eventuali danneggiamenti il PCB e le altre componenti della scheda.

Insomma, la Radeon RX 7900 XTX è pronta per sfidare la RTX 4080 e lo confermano non solo i numeri, ma anche le dichiarazioni dell'azienda.