AMD: le nuove Threadripper 2 a 12 e 24-core in arrivo il 29 Ottobre: si parte da 649 Dolla

AMD ha annunciato il lancio delle nuove CPU Threadripper 2 a 12 e 24 core per il prossimo 29 Ottobre. I nuovi chipset sono destinati ad essere la versione meno costosa e più economica del Threadripper a 32 core, ed avranno un prezzo rispettivamente da 649 e 1.299 Dollari.

Il Threaderipper a 12 core avrà una velocità di clock di base di 3,5 GHz, 32 MB di cache di Level 3 ed un Thermal Design Point di 180W.

Il 24-core invece sarà dotato di una velocità di base di 3 GHz e di picco di 4,2 Ghz, 64 MB di cache Level 3 ed avrà una potenza TDP (Thermal Design Power) di 250 W.

Entrambe le CPU saranno disponibili a partire dal prossimo 29 ottobre, quindi bisognerà aspettare ancora poco più di venti giorni per poterci mettere le mani su. Resta da capire quali saranno i prezzi italiani e soprattutto se la data di lancio di riferimento per il nostro paese sarà la stessa oppure no.

E' chiaro che nonostante siano a tutti gli effetti definiti di fascia bassa, i prezzi non sono certo accessibili da tutti e per questo potrebbero frenare gli acquisti di molti.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulla disponibilità italiana.