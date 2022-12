AMD e NVIDIA annunciano gli eventi del CES 2023: ecco i giorni da segnare

L'avvicinarsi dell'inizio del 2023 non può che portare con sé anche i primi annunci relativi al CES di Las Vegas, nel senso che i principali brand hanno deciso di svelare le date degli eventi. A tal proposito, nel giro di poche ore sono arrivati, uno dietro l'altro, i reveal in tal senso di AMD e NVIDIA.

Nel primo caso, come riportato da Wccftech, nonché come si può leggere direttamente sul portale ufficiale di AMD, la data da segnare per il keynote con Lisa Su, CEO di AMD, è quella del 4 gennaio 2023. Il tema legato all'evento è quello relativo a come il computing adattivo ad alte prestazioni può aiutare nell'affrontare i maggiori problemi del mondo.

Cosa ci si aspetta a livello pratico, ovvero in termini di prodotti, da AMD? Molto, in realtà. Si fa infatti riferimento a Ryzen 7000 non-X desktop, Ryzen 7000 per laptop da gaming e schede video RDNA3 mobile, ma il keynote guidato da Lisa Su potrebbe anche andare oltre. La data, lo ribadiamo, è quella del 4 gennaio 2023, mentre l'orario da segnare è quello delle 6:30 PM PST (ore 03:30 del 5 gennaio 2023 in Italia).

Per quel che concerne, invece, NVIDIA, quest'ultima anticiperà di un giorno AMD. In questo caso, come riportato da Guru3D, l'evento è denominato NVIDIA Special Address e prenderà il via alle ore 8:00 AM PT (ore 17:00 italiane) del 3 gennaio 2023. Durante il keynote, che non si terrà di persona ma solamente online, si potrebbero vedere GeForce RTX 4070 Ti e GeForce 40 portable.