AMD, NVIDIA e le GPU next-gen: siamo oltre i 400W? Ecco ciò che sappiamo

Appena qualche giorno fa abbiamo avuto modo di apprendere qualche dettaglio sulla GPU Navi 31 che animerà la Radeon RX 7900XT. A proposito della prossima generazione, nelle ultime ore si stanno rincorrendo diverse indiscrezioni sull'efficienza energetica della prossima generazione.

Stando a quanto affermato da alcuni dei più affidabili tipster sulla piazza, fra cui anche kopite7kimi e Greymon55, NVIDIA starebbe lavorando su una top di gamma per la Serie 40 con picchi di oltre 400W, per l'esattezza fra 450 e 500W. AMD del resto non sarebbe da meno. Su questo fronte, la fonte più attendibile è Bondrewd che suggerisce meno di 500W anche per la GPU Navi 31.

In conclusione, 3DCenter sembrerebbe piuttosto convinto che, se da una parte Ada Lovelace dovrebbe garantire un TDP fra i 420 e i 450W, nel caso della controparte AMD viaggiamo sui 450-480W, complice anche il design a doppio die.

Siamo naturalmente ancora, pienamente nel campo dei rumor dunque, in quanto tali, queste indiscrezioni vanno assolutamente prese con tutta la cautela del caso. A ogni modo, proprio di recente abbiamo raccolto le dichiarazioni di Lisa Su sull'architettura RDNA2. Secondo quanto affermato dalla CEO di AMD, i lavori procedono a spron battuto e il lancio, previsto per il 2022, non dovrebbe subire ritardi.

Nel frattempo, abbiamo dato un'occhiata ai primi render del nuovo Socket AM5 che verrà utilizzato a partire dalle CPU Zen4.