AMD ha un obiettivo ben chiaro: migliorare efficienza dei chip di 30 volte entro 2025

AMD ha le idee ben chiare per il futuro dei suoi processori EPYC e degli acceleratori GPU Instinct, anche se sembrano davvero ambiziose: aumentare l’efficienza energetica di 30 volte entro il 2025, concentrandosi soprattutto sui carichi di lavoro AI e HPC (High Performance Computing).

Come ripreso da Wccftech, AMD non vuole seguire la strada “semplice” dell’aumento delle dimensioni dei chip per ovviare al problema delle loro prestazioni, piuttosto l’intento è quello di lavorare sulle prestazioni per watt sia delle CPU che delle GPU utilizzate in ambito AI e HPC. Come affermato dall’EVP e CTO di AMD, Mark Papermaster, “Raggiungere miglioramenti nell'efficienza energetica dei processori è una priorità di progettazione a lungo termine per AMD, e ora stiamo stabilendo un nuovo obiettivo per i moderni nodi di elaborazione utilizzando CPU e acceleratori ad alte prestazioni quando applicati all’allenamento dell’intelligenza artificiale e alle implementazioni di calcolo ad alte prestazioni”.

Si tratta di un obiettivo ambizioso che ha sorpreso anche esperti di terze parti, tra cui il CEO di Intersect360 Research, Addison Snell: “AMD ha assunto una posizione audace sull'efficienza energetica dei suoi processori, questa volta per il calcolo accelerato per le applicazioni AI e High Performance Computing. I guadagni futuri sono più difficili ora poiché i vantaggi storici che derivano dalla legge di Moore sono notevolmente diminuiti. Un miglioramento di 30 volte dell'efficienza energetica in cinque anni sarà un risultato tecnico impressionante che dimostrerà la forza della tecnologia AMD e la sua enfasi sulla sostenibilità ambientale”.

Del resto, il piano del team guidato dalla dott.ssa Lisa Su, recentemente premiata con la medaglia Noyce per la sua “leadership nell’industria dei semiconduttori”, farebbe risparmiare diversi miliardi di chilowattora di elettricità entro il 2025, confermandosi così uno dei colossi più interessati alla sostenibilità delle proprie azioni.

Nel frattempo, la società sembra essere interessata a una joint venture con MediaTek.