AMD: oggi ultimo drop schede video Radeon RX 6000 di aprile 2022, da non perdere

Oramai i nostri lettori sanno bene cosa gli aspetta ogni settimana, ogni giovedì: il drop di schede video AMD Radeon RX 6000 al prezzo di listino. Dopo il lotto venduto il 21 aprile 2022 riproponiamo, come da nostra tradizione, la guida all’acquisto con tutti gli step da seguire per aggiudicarsi una GPU al prezzo migliore del mercato.

Abbiamo tentato anche noi la sorte la settimana scorsa, senza però riuscire ad acquistare alcun modello a causa della lunga lista di attesa. Se non altro, possiamo confermarvi nuovamente che il procedimento pensato dalla società statunitense non è variato.

Alle 15:55 di oggi vi basterà collegarvi al sito del negozio AMD e inserire i dati richiesti dal portale per l’autenticazione: nome e cognome, indirizzo e-mail e codice CAPTCHA da compilare in maniera tale che veniate riconosciuti come umani. Seguiti questi passaggi vi basterà attendere circa 10-15 minuti per il lancio effettivo del drop con il cambio di schermata.

All’aggiornamento del sito AMD verrete inseriti in una lista di attesa generata casualmente assieme a tutti gli altri utenti connessi alla ricerca di una scheda video a prezzi più accessibili rispetto a quelli proposti dai produttori partner. A seconda delle tempistiche previste dal sistema, potrete ritenervi più o meno fortunati: in molti casi potrete trovarvi costretti ad attendere un’ora – nonostante le unità disponibili vengano vendute quasi sempre nei primi 20 minuti -, mentre in altri vi troverete in una posizione più ottimale. In tal caso, sarà sufficiente attendere che il sito vi mostri le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 disponibili per procedere con la selezione e l’inserimento dei dati di pagamento e relativi alla spedizione.

