AMD: oggi altro drop di schede video Radeon RX 6000, come acquistarle al prezzo di listino

AMD rilancia anche oggi l’appuntamento settimanale con il drop di schede video Radeon RX 6000 al prezzo migliore del mercato. Dopo il lotto di schede vendute la settimana scorsa, riproponiamo ancora una volta la nostra guida rapida all’acquisto delle ultime GPU del team rosso sul sito ufficiale.

Recandosi sul negozio online AMD alle 15.56 ore italiane, infatti, ogni giovedì da diversi mesi è possibile tentare la sorte e unirsi alla coda di utenti interessati all’acquisto di una Radeon RX 6000 di ultima generazione. Il metodo rimane lo stesso degli appuntamenti scorsi: entrare sul sito al detto orario, compilare campi e-mail e CAPTCHA affinché il sistema confermi la vostra “natura umana”, e poi attendere l’inserimento nella coda.

Quest’ultimo avverrà in maniera casuale, ergo verrete posizionati assieme agli altri utenti collegati in un ordine generato sul momento. Alla luce del grande numero di persone interessate e al tentativo degli scalper di aggiudicarsi ancora schede video ai prezzi di listino per rivenderle a cifre più elevate, l’inserimento in posizione ottimale sarà solamente questione di fortuna.

Se l’attesa prevista non risulterà pari o superiore ai venti minuti, allora ci saranno buone probabilità che al vostro turno vi siano ancora schede video Radeon RX 6000 disponibili. A questo punto non vi resterà che attendere pazientemente il cambio di schermata per selezionare il modello di interesse, inserire i dati richiesti da AMD per pagamento e consegna e il gioco è fatto.

Nel frattempo, gli occhi sono tutti puntati sull’imminente presentazione della nuova tecnologia FSR.