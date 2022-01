AMD, oggi c'è drop settimanale di schede video Radeon RX 6000: come acquistarle

Le nostre segnalazioni relative ai drop di schede video organizzati da AMD ogni settimana si sono fermate alle ultime giornate del 2021, ma il team rosso non ha mai visto alcun loro arresto. Anche oggi, 13 gennaio 2022, il produttore statunitense sgancia il drop settimanale di Radeon RX 6000 tramite il negozio online: ecco come accedervi.

Come da nostra tradizione, anche in questa occasione spiegheremo nel dettaglio come tentare la fortuna e aggiudicarsi una scheda grafica di ultima generazione ai prezzi di listino. Alle 15:56 ore italiane circa dovrete recarvi sul sito ufficiale AMD e seguire i vari passaggi indicati dal portale per essere inseriti nella lista di attesa, tra cui l’autenticazione tramite e-mail e CAPTCHA.

L’attesa, a questo punto, durerà per circa 15 minuti; dopodiché, il sistema vi inserirà casualmente in una posizione della coda per accedere gradualmente alle schede video disponibili per la giornata. Si tratta perciò di pura fortuna: data l’elevata richiesta e la scarsa fornitura, dovrete sperare di essere inseriti entro i primi 10 minuti di attesa per riuscire ad acquistare la AMD Radeon RX 6000 di vostro interesse senza intoppi. Dovesse arrivare il vostro turno, allora sarà sufficiente inserirla nel carrello, comunicare i dati di acquisto e spedizione e il gioco è fatto.

Nel mentre, AMD ha rilasciato i driver Radeon Adrenalin 22.1.1 con supporto a God of War e Monster Hunter Rise.