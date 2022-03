AMD oggi vende schede video Radeon RX 6000 al prezzo più basso del mercato

Altro giovedì, altra giornata dedicata al drop di schede video AMD di ultima generazione. La settimana scorsa abbiamo spiegato come da consuetudine come accedere al primo lotto di GPU di marzo 2022, e oggi riprenderemo la tradizione illustrando ai nuovi lettori come aggiudicarsi una Radeon RX 6000 al prezzo di listino.

Esattamente come nelle occasioni viste nei mesi scorsi, alle 15:56 circa ore italiane il sito del negozio AMD cambierà volto mostrando, al posto del tradizionale catalogo, una schermata dove compilare i campi CAPTCHA ed e-mail cosicché l’azienda possa assicurarsi che non siete dei computer, bensì esseri umani genuinamente interessati ad acquistare una scheda video della gamma Radeon RX 6000 da usare sul vostro PC. Difatti, il sistema limiterà la registrazione di una e-mail per utente, accertandosi che un nucleo possa ottenere un numero limitato di GPU.

Passati dieci minuti dall’inserimento dei dati, la schermata cambierà ancora una volta inserendovi in una coda virtuale, in posizione scelta casualmente. L’attesa potrebbe durare, con un pizzico di fortuna, giusto qualche minuto; in caso di attese oltre i venti minuti, è altamente probabile che il lotto disponibile in giornata finisca prima che arrivi il vostro turno. Capirete perfettamente, pertanto, che acquistare una GPU Radeon RX 6000 tramite i drop settimanali è solamente questione di buona sorte. In tale caso, allora basterà selezionare la scheda grafica di vostro interesse, inserire tutti i dati necessari per pagamento e spedizione, e attendere pazientemente la vostra GPU.

In conclusione, rammentiamo che il refresh delle AMD Radeon RX 6000 sembra essere davvero vicino.