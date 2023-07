AMD, online i riferimenti alla Radeon RX 7600 XT: errore o ci siamo?

Mentre i rumor sulla Radeon RX 7800 XT sembrerebbero suggerire un lancio particolarmente vicino, il portale tedesco di AMD scombina le carte in tavola con i primi riferimenti a una scheda praticamente inaspettata.

Stiamo parlando, infatti, della Radeon RX 7600 XT, una scheda video che andrebbe a collocarsi immediatamente al di sopra della sorella RX 7600, lanciata nel mese di maggio 2023.

Come potete osservare in calce, i riferimenti sono abbastanza palesi ma l'ipotesi più gettonata sembra essere quella di un refuso in fase di stesura del titolo della pagina, poiché si tratterebbe proprio della pagina specifica del modello RX 7600.

C'è chi, come Videocardz, parla di un possibile errore di traduzione, ma è difficile pensare a un errore di questo tipo per la particella "XT", anche se la distrazione di chi si occupa di scrivere i titoli di pagina potrebbe giustificare ampiamente quello che è successo.

Finora si è discusso circa l'eventualità del lancio di questa scheda solo in linea del tutto teorica. Dal momento che la 7600 "base" già presenta un chip Navi 33 completo, infatti, l'idea più plausibile potrebbe essere quella di aumentarne la memoria e magari anche la banda. Tuttavia, attualmente si parla solo di speculazioni, mentre la Radeon RX 7800 XT sarebbe già da tempo in via di sviluppo, addirittura tramite chip "falsi".