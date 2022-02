AMD ottiene il lasciapassare per acquisizione di Xilinx: affare da 35 miliardi di Dollari

AMD ha ufficialmente ottenuto tutte le autorizzazioni per completare l’acquisizione di Xilinx confermata nell’ottobre 2020. Dopo tutto questo tempo, il team rosso potrà finalmente procedere con quella che allora venne considerata la reazione più naturale al tentativo di acquisizione di ARM da parte di NVIDIA.

Come ben sappiamo, l’accordo tra il produttore britannico di semiconduttori e il team verde di Santa Clara non è finito come le società speravano: NVIDIA ha dovuto mollare la presa su ARM pochi giorni fa, perdendo gli 1,25 miliardi di Dollari versati a Softbank come deposito non rimborsabile. Tutto ciò è avvenuto a causa degli ostacoli legati all’approvazione dell’affare, non manifestatisi invece nel caso di AMD con Xilinx.

Con un comunicato stampa odierno, infatti, Lisa Su e colleghi hanno confermato l’approvazione definitiva da parte delle autorità. Riprendendo le vecchie dichiarazioni dell’azienda, ecco perché l’acquisizione di Xilinx è importante: “L'acquisizione riunisce due leader del settore con portfolio di prodotti e clienti complementari. AMD offrirà il portfolio più solido del settore di tecnologie di processori ad alte prestazioni, combinando CPU, GPU, FPGA, SoC adattivi e profonda esperienza software per abilitare piattaforme di elaborazione di leadership per dispositivi cloud e non solo. La società combinata capitalizzerà le opportunità che abbracciano alcuni dei segmenti di crescita più importanti del settore, dal data center ai giochi, ai PC, alle comunicazioni, al settore automobilistico, industriale, aerospaziale e della difesa”.

Sempre oggi AMD ha svelato di avere raggiunto il record storico di share delle sue CPU.