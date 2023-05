AMD, già si parla delle CPU Ryzen 8000: lavori in anticipo, arrivano a inizio 2024?

Mentre le voci di un abbandono di TSMC da parte di AMD in favore di Samsung si fanno sempre più insistenti, emergono in rete anche i primi rumor relativi alle CPU AMD Ryzen di serie 8000, in arrivo nel 2024 e che avrebbero codename "Granite Ridge". I processori desktop di questa lineup, in particolare saranno i primi con architettura Zen 5.

Stando a quanto spiega un video del canale Moore's Law is Dead, molto noto nella community degli appassionati di PC gaming, AMD non si discosterà da quanto fatto con i Ryzen 7000 per la sua nuova lineup di processori. Al contrario, pur adottando la nuova architettura Zen 5, i Ryzen 8000 manterranno lo stesso Core Count e lo stesso TDP della proposta di attuale generazione del Team Rosso.

Secondo una roadmap dei lanci di AMD per il prossimo anno, le CPU Granite Ridge arriveranno a inizio 2024, o comunque entro la prima metà dell'anno. Tale finestra di lancio dovrebbe però essere limitata ai processori standalone per chip desktop, mentre tutti gli altri applicativi (dalle CPU embedded alle APU, dai chip per server a quelli per l'IA) debutteranno solo a fine 2024.

Mentre AMD conferma che gli sforzi per tenere viva la Legge di Moore, dunque, sembra che il ciclo vitale di Zen 4 sarà molto più breve del previsto: contro i due anni che in media occorrono per lo sviluppo e la produzione di una nuova architettura hardware, infatti, questa volta pare che il Team Rosso opererà un refresh delle sue CPU già dopo un anno e mezzo dal lancio di Zen 4.

Ciò potrebbe anche significare che AMD non passerà subito ai 3 nm, ma si manterrà ancora sui 4 nm per la sua proposta di CPU per il 2024: con i maggiori competitor (Intel, NVIDIA e Apple su tutti) che puntano al salto verso i 3 nm per la fine del prossimo anno, però, l'anticipo di AMD potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per l'azienda di Sunnyvale.

In ogni caso, i Ryzen 8000 avranno dei Core Zen 5 "Nirvana", mentre le versioni delle CPU della linea Granite Ridge verranno lanciate con 6, 8, 12 e 16 Core totali. Il TDP di questi processori varierà dai 65 W ai 170 W, esattamente come per le CPU Ryzen 7000.