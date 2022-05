AMD parteciperà al COMPUTEX 2022: Lisa Su terrà il primo keynote il 23 maggio

A diversi mesi dalla conferma del COMPUTEX 2022 di Taipei per le ultime giornate di maggio 2022, nello specifico dal 24 al 27 maggio, abbiamo finalmente l’annuncio della partecipazione ufficiale di un colosso della tecnologia: la CEO di AMD Lisa Su sarà la prima relatrice dell'evento. Di cosa parlerà?

Grazie a un comunicato stampa rilasciato dal TAITRA (Taiwan External Trade and Development Council) sappiamo ufficialmente che lunedì 23 maggio la dott.ssa Lisa Su terrà un keynote digitale intitolato “AMD Advancing the High-Performance Computing Experience” che, come si può intuire dal nome, sarà focalizzato sulle elevate prestazioni dei suoi prodotti.

Con una dichiarazione al TAITRA, lei stessa ha spiegato: “L'elaborazione ad alte prestazioni gioca un ruolo così essenziale nella nostra vita quotidiana e AMD si impegna a spingere sempre i limiti in termini di prestazioni e innovazione. Al COMPUTEX di quest'anno, AMD condividerà il modo in cui acceleriamo l'innovazione con il nostro ampio ecosistema di partner”.

Possiamo aspettarci quindi un semplice keynote relativo all’esperienza su PC desktop e laptop garantita dai suoi processori e dalle sue schede grafiche, oltre che ai software all’avanguardia che fornisce assieme all’hardware stesso. Parlare di annunci importanti così anticipatamente ci porterebbe sul melmoso terreno delle speculazioni; pertanto, non ci resta che attendere pazientemente l’evento in questione.

Restando in casa AMD, giusto oggi sono trapelate in rete le CPU AMD Ryzen 7000.