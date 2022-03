AMD parteciperà al GDC 2022: presenterà la 'nuova generazione dell'upscaling'

La Game Developers Conference o GDC del 2022 si terrà dal 21 al 25 marzo 2022 a San Francisco, in California. L’evento vedrà la partecipazione di molti giganti del settore, tra cui il colosso di Santa Clara AMD. In tale contesto, la società guidata da Lisa Su potrebbe presentare la “nuova generazione dell’upscaling per i videogiochi”.

Sul sito ufficiale GPUOpen di AMD è apparso in questi giorni un post dedicato che illustra al pubblico la scaletta delle conferenze gestite dalla azienda statunitense: si assisterà a un tour guidato di Blackreef, luogo in cui è ambientato l’ultimo titolo di casa Arkane, Deathloop. O ancora, ci sarà una analisi del raytracing ibrido su Far Cry 6. Nel mezzo, però, si posiziona anche una interessante conferenza denominata “Next-Generation Image Upscaling for Games”.

La descrizione dell’evento, che si terrà il 23 marzo 2022, conferma che in tale occasione il Software Engineer Thomas Arcila e il Senior Developer Technology Engineer Colin Riley discuteranno del futuro dell’upscaling per i videogiochi a partire dai risultati delle loro ricerche. In particolare, mostreranno come funziona tale tecnologia e come può migliorare l'esperienza di gioco.

Questa descrizione è però alquanto vaga, pertanto potrebbe far pensare alla dimostrazione di tecnologie ancora non annunciate. Oppure, potrebbe farci fare un tuffo nei minimi dettagli della tecnologia FidelityFX Super Resolution lanciata nel giugno 2021, detta anche FSR. Insomma, bisogna tenere occhi e orecchie aperte per ogni novità!

Attenzione poi al lancio sempre più vicino della Radeon RX 6950 XT.