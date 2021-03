AMD, ecco le performance della Radeon RX 6700 XT nel mining di Ethereum

Dopo aver avuto modo di osservarne il pieno potenziale nel gaming in Ray Tracing e su Ashes of the Singularity, finalmente abbiamo modo di scoprire come si comporta la RX 6700 XT nel mining di Ethereum.

I primi risultati sono in realtà poco entusiasmanti, dal momento che la nuova GPU Navi 22 riesce a offrire una media di 43 MH/s. In realtà si tratta di cifre abbastanza in linea con il potenziale del resto della famiglia RDNA2, visto che la RX 6800 XT e la RX 6900 XT raggiungono comunque circa 60 MH/s. Si tratta di capacità superiori rispetto alla scorsa generazione ma sicuramente non paragonabili ai profitti che riescono a offrire le schede di pari fascia di NVIDIA.

Tornando sulla 6700 XT, un altro interessante paragone è quello con la sua corrispettiva della scorsa generazione. Curiosamente, la Radeon RX 5700 XT con GPU Navi 10 risulta più efficace di circa il 25% rispetto alla 6700 XT, riuscendo a raggiungere, sempre nel mining di Ethereum, i 54 MH/s.

Sicuramente tramite tweak delle prestazioni, ottimizzando i limiti sulle performance dei Core e l'overclock sulle memorie si riuscirà a ottenere risultati migliori, ma è difficile immaginare che possa raggiungere la soglia dei 50 Megahash al secondo.

Infine, Cryptomining Blog osserva che nel mining di Ravencoin questa scheda offre prestazioni in linea con la nuova NVIDIA RTX 3060 che, ricordiamo, è limitata solo nel mining di Ethereum.