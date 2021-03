AMD, nei piani un ritorno in grande stile nei notebook da gaming con la 6800M?

Dopo aver dato un'occhiata ai piani per la fascia media con la AMD Radeon RX 6500 XT, sul web inizia a circolare la notizia che AMD potrebbe essere in procinto di ritornare sui notebook da gaming con una GPU Navi di ultima generazione.

Stando a quanto riportato dai colleghi di VideoCardz infatti, AMD avrebbe già iniziato a sviluppare una GPU Navi 22 da inserire in quella che sarà la Radeon RX 6800M, scheda video per il gaming in mobilità che dovrebbe fornire prestazioni non troppo dissimili rispetto alla 6700 XT desktop, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione completa.

Il codice identificativo della scheda, scovato all'interno degli ultimi driver grafici di AMD grazie all'aiuto del noto tipster Komachi, è 73D5:C3 e viene elencato proprio a cavallo fra le due varianti della Radeon RX 6700 XT, che differiscono tra loro per il TGP.

A questo punto, come suggerisce la fonte, sembra quasi scontato che la 6800M potrebbe offrire le stesse potenzialità della 6700 XT desktop, con 2560 Stream Processor all'interno di una GPU Navi 22.

Lasciandoci trasportare dalle supposizioni, è possibile che la scheda in questione arrivi sul mercato con 12 GB di memoria video a 14Gbps su bus a 192bit e, a proposito di profilo energetico, sappiamo che potrebbero arrivare sul mercato diverse varianti di Navi 22 con TGP differente. La 6800M dovrebbe corrispondere alla Navi 22 da 145W, mentre le altre varianti da 135W, 100W e 90W dovrebbero coprire la fascia medio-alta con alcune varianti della 6700M.