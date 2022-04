AMD posticipa lancio GPU Radeon RX 6000 refresh: ecco la nuova data

Neanche il tempo di discutere del possibile arrivo sul mercato della Radeon RX 6300 che AMD sembra avere preparato per il lancio le versioni refresh Radeon RX 6950XT, RX 6650XT e RX 6750XT: gli informatori del settore hanno già diffuso online la nuova data di lancio, modificata per ragioni tutt’ora ignote.

A parlarne con i colleghi di VideoCardz è stato Disclosuzen, tipster che a oggi avrebbe ancora un track record quasi perfetto: stando ai suoi contatti, l’intera famiglia di modelli Radeon RX 6000 aggiornati con nuove specifiche e sistema di raffreddamento migliorato sarebbe destinata a trovare spazio nei negozi online e retail a partire dal 10 maggio 2022 e non più dal 20 aprile. La data di lancio trapelata a metà marzo 2022, quindi, non è più quella prevista nemmeno dai tipster.

In aggiunta a questo dettaglio, Disclosuzen ha condiviso con il pubblico e VideoCardz anche l’immagine che trovate in calce alla notizia: in essa è possibile vedere, da sinistra a destra, le schede grafiche Radeon RX 6650XT, RX 6750XT e RX 6950XT, dove la prima e più compatta ha solamente due ventole nella versione Made By AMD, mentre le altre due passano a un sistema con tripla ventola e form factor decisamente più imponente.

In casa AMD sono emersi anche importanti problemi lato driver, dato che l’ultima versione di AMD Adrenalin modificherebbe le impostazioni della CPU a insaputa dell’utente.