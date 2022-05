AMD potrebbe posticipare vendita CPU Zen 5: TSMC dà priorità a Intel e Apple

I piani di AMD per i processori con architettura Zen 5 potrebbero subire importanti modifiche non solo a causa delle difficoltà nella produzione di chip a 3nm per TSMC, ma anche alla luce della priorità data a Intel ed Apple dallo stesso produttore taiwanese: quando potrebbero arrivare sul mercato, quindi, le future CPU del team rosso?

Stando a un report pubblicato da DigiTimes ripreso dai colleghi di Wccftech, le CPU Zen 5 di AMD potrebbero subire un potenziale ritardo a causa della priorità fissata da TSMC alla Mela e alla casa di Pat Gelsinger, data dai notevoli investimenti di ambedue le società sul nodo a 3 nanometri di nuova generazione. Questa mossa avrebbe garantito a entrambe lo status di “VIP”, a vantaggio di AMD, NVIDIA e MediaTek.

Quest’ultimo trio di aziende si potrebbe quindi trovare costretta ad attendere fine 2023 o addirittura il periodo 2024-2025 per la produzione e vendita dei loro componenti e prodotti. Attenzione però ai “forse”: AMD, infatti, si troverebbe ancora in uno stato di incertezza relativo all’utilizzo del nodo a 3 nanometri. Allo stato attuale l’unica certezza è che l’architettura Zen 4 richiederà l’utilizzo del nodo a 5 nanometri e dovrebbe arrivare puntualmente sul mercato tra 2022 e 2023. Lo scenario più probabile ora come ora, quindi, sarebbe sì la richiesta delle linee a 3nm di TSMC con lo spostamento del lancio delle CPU Zen 5 a inizio 2025, dando così 2-3 anni di spazio tra le generazioni di processori Ryzen.

Come da nostra prassi, ricordiamo che queste informazioni vanno prese con le pinze trattandosi di report non confermati dalle società interessate.

Spostandoci in casa Intel, invece, ecco le previsioni di Pat Gelsinger sulla crisi dei chip.