AMD, i potenti processori Ryzen 7000 con schede madri AM5 hanno una data

I recenti rumor su Steam Deck 2 hanno riportato al centro dell'attenzione la nuova architettura Zen4 che andrà ad alimentare i processori AMD Ryzen di nuova generazione.

Per l'esattezza, nelle ultime ore è spuntata una nuova data per la presentazione, che sembrerebbe ancora più attendibile rispetto ai precedenti rumor sulla possibile finestra di lancio dei Ryzen 7000.

Ad aggiustare il tiro, stavolta, sarebbe stato uno scatto "rubato" nel corso di una presentazione di AMD in cui, in una slide, si può leggere chiaramente la data in cinese. Stando alla foto, che potrete vedere in calce alla notizia, non siamo più di fronte a una finestra di lancio ma a una giornata specifica, quella del 15 settembre 2022, spazzando via tutte le ipotesi formulate in precedenza circa un possibile annuncio tra fine ottobre e l'inizio di novembre del 2022, già per molti poco credibile.

I nuovi processori dovrebbero puntare a un miglioramento gen over gen tra l'8 e il 10%, con una vera e propria rivoluzione non solo architetturale ma anche strutturale. Infatti, come in molti già sapranno, con i Ryzen 7000, AMD cambierà socket per la prima volta da generazioni e anche l'interfaccia della piattaforma. Si passerà dal tradizionale modello PGA al nuovo LGA, già visto in azione nel reveal delle X670E di Asus e MSI, molto simile all'interfaccia Intel, con un heatspreader dalla forma ancora inedita con bordi interrotti da rientranze.