AMD, PowerColor aggiunge la Radeon RX 6600 e RX 6600XT sul sito web

Dopo aver dato un'occhiata a quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il design definitivo della RX 6600XT Reference, torniamo a parlare delle prossime GPU entry level di AMD, che si avvicinano ad ampie falcate alla presentazione ufficiale.

Mentre attiendiamo infatti di scoprire quando verranno presentate, in rete si continuano incessantemente a raccogliere indizi sulle nuove Radeon con chip Navi 23, basato sulla notevole architettura AMD RDNA2.

Proprio nelle ultime ore sono emersi nuovi indizi e dunque conferme sull'esistenza dei nuovi modelli, apparsi sul sito web di uno dei principali partner di AMD, PowerColor. Come potrete notare nelle schermate catturate, è evidente come il produttore taiwanese sia al lavoro per aggiornare il proprio portale web per ospitare le nuove proposte consumer del Team Rosso.

Le schede video in dirittura d'arrivo per l'esattezza sono due. Stiamo parlando infatti della AMD Radeon RX 6600XT e della sorella minore RX 6600. Da quel che è emerso, almeno una delle due dovrebbe arrivare sul mercato con un form factor ridotto, a singola ventola e doppio slot, ideale per sistemi a basso litraggio.

Due soluzioni che potrebbero rivelarsi cruciali nel processo di massimizzazione delle prestazioni, soprattutto dopo il rilascio della tecnologia AMD FSR. Sembra quasi indubbio che soprattutto le schede mainstream andranno a beneficiare di questa particolare metodologia di upscaling e sharpening, che permette di giocare a risoluzioni più elevate e a qualità maggiore, pur conservando un framerate stabile. Qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo il nostro speciale su FidelityFX Super Resolution, con prova sul campo e riflessioni sulle varie modalità a disposizione.