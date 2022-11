AMD prende in giro NVIDIA per i cavi fusi della RTX 4090: la beffa su Twitter

I casi di fusione dei cavi della NVIDIA GeForce RTX 4090 si stanno ormai moltiplicando e nessuno, nemmeno la stessa NVIDIA, sembra sapere quale sia il motivo alla base del problema. Da buona rivale, AMD ha colto la palla al balzo per fare della sagace ironia contro il Team Verde.

Con sole cinque parole su Twitter, infatti, il Senior Director del Gaming Marketing di AMD Sasa Marinkovic si è preso duramente gioco dell'azienda "nemica". Come potete leggere dal tweet riportato in calce, Marinkovic ha scritto "restate al sicuro durante questa stagione natalizia", accompagnando il post con l'immagine del doppio connettore di alimentazione a 8-pin delle nuove GPU AMD Radeon RX 7900XT e RX 7900XTX.

Ovviamente, Marinkovic punta a fare riferimento ai potenziali problemi di sicurezza della RTX 4090, il cui connettore a 16-pin è diventato tristemente noto per le alte temperature che talvolta raggiunge, le quali causerebbero la fusione del connettore stesso e dei cavi di alimentazione, nonché, nei casi più estremi, persino fumo e odore di bruciato.

Al contrario, AMD ha optato per un doppio connettore a 8-pin, ovvero uno standard già ampiamente utilizzato tra le schede grafiche, nonché, a quanto pare, anche più sicuro rispetto al formato adottato da NVIDIA. Già all'epoca dell'annuncio della RX 7900XT e della RX 7900XTX, inoltre, AMD ha schernito NVIDIA per il connettore adottato per la RTX 4090.

AMD sta dunque soffiando sul fuoco (letterale) della polemica sui connettori della RTX 4090 di NVIDIA. Il Team Rosso deve però fare attenzione: le sue nuove schede grafiche top di gamma non arriveranno nei negozi prima del 13 dicembre, perciò non è ancora detto che le RTX 7900XT e XTX siano a loro volta del tutto esenti da problemi hardware.