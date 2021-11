AMD si prepara al clamoroso lancio delle Radeon RX 6400 e RX 6500XT

Una serie di tweet ha infuocato il mondo degli appassionati di PC gaming. Il leaker giapponese Komachi Ensaka, infatti, ha rivelato alcuni interessanti dettagli su due schede video con architettura AMD RDNA2 in arrivo nei prossimi mesi.

I modelli in questione sarebbero la Radeon RX 6400 e la Radeon RX 6500XT e il tipster ha affermato di aver individuato la loro pubblicazione, benché non abbia rivelato dettagli in merito alla sua fonte, se uno store online, un database ufficiale oppure ancora un ente certificativo.

Quello che sappiamo, sempre grazie alle parole di Tohsaka Komachi, è che entrambe dovrebbero arrivare sul mercato con GPU AMD Navi 24 e 4 GB di memoria video GDDR6, sebbene allo stato attuale il condizionale è ancora d'obbligo.

Quanto alle specifiche della GPU Navi 24, nel corso dei mesi si sono rincorse numerose teorie in merito e in molti concordano sul fatto che questo chip dovrebbe offrire 16 CU e fino a 1024 Stream Processor, la metà del chip di fascia immediatamente superiore.

Con questi valori tecnici, sicuramente non si tratta di soluzioni pensate per gamer incalliti alla ricerca di un upgrade alle proprie configurazioni, ma sicuramente potrebbero rappresentare una buona alternativa per casual gamer alla ricerca di una soluzione a buon mercato in un periodo di enorme carenza di schede video.