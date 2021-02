AMD prepara la propria risposta al DLSS di NVIDIA: FidelityFX in arrivo a Marzo?

Secondo quanto riportato da Videocardz, AMD starebbe preparando il lancio della propria risposta al DLSS di NVIDIA. La testata riporta che FidelityFX Super Resolution potrebbe debuttare già in primavera e farà uso del machine learning e dell'AI per aumentare gli fps nei giochi sulle nuove schede grafiche Radeon RX 6000 con RDNA 2.

AMD aveva dato un primo assaggio del FidelityFX Super Resolution durante la conferenza di lancio della serie RX 6000, nel corso del quale aveva affermato che la soluzione era in fase di sviluppo ed era in contatto con gli sviluppatori di videogiochi per implementare la tecnologia all'interno dei loro titoli. Nei mesi successivi le notizie sono state poche, il tutto mentre NVIDIA ha continuato ad ottimizzare il suo DLSS.

Il debutto pubblico potrebbe avvenire con la RX 6700 XT che a quanto pare arriverà nei negozi prima di Luglio andando ad inserirsi nello stesso segmento di mercato dell'RTX 3060 Ti.

La notizia del possibile debutto a marzo della FidelityFX arriva a poche ore di distanza dall'annuncio dell'arrivo il 25 Febbraio della GeForce RTX 3060 da 12GB.