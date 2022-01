AMD presenta APU Ryzen 6000 e 5000 refresh: svelati tutti i nuovi chip per laptop

Come anticipato nella mattinata odierna, AMD in questi minuti ha svelato al pubblico la gamma di APU Ryzen 6000 “Rembrandt” sul palco virtuale del CES 2022, pensata per laptop e notebook per ogni fascia di prezzo. Vediamo tutti i dettagli tecnici per ogni singolo chip presentato dal team rosso.

Si parte dalle APU AMD Ryzen 9 serie 6000H, le più performanti del nuovo portfolio. In particolare, le due protagoniste sono AMD Ryzen 9 6980HX e Ryzen 9 6900HX, offerta di punta caratterizzata da core Zen 3+, GPU RDNA 2 e produzione su nodo a 6 nanometri. Entrambi offriranno 8 core e 16 thread su 16 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2, con clock base a 3,30 GHz e boost a 5,00 GHz o 4,90 GHz nel caso di Ryzen 9 6900HX. Il TDP è valutato oltre i 45 W. Lato grafica l’architettura grafica RDNA 2 è la vera novità, data l’inclusione nell’unico chip della GPU Radeon 680M con 12 Compute Unit e clock di circa 2 GHz.

Meno performante sarà invece il processore AMD Ryzen 7 6800H con la medesima architettura ma differenze sostanziali lato CPU, con 8 core e 16 thread per un clock base di 3,20 GHz e boost di 4,70 GHz. La cache è la medesima dei modelli visti sopra, come anche l’iGPU in dotazione. A seguire, dunque, troveremo nella gamma “Rembrandt-H” i chip AMD Ryzen 5 6600H/HS con 6 core e 12 thread, sempre architettura Zen 3+, clock base di 3,30 GHz e boost di 4,50 GHz. La differenza tra le due varianti riguarderà soprattutto il TDP, fissato a 35 W anziché 45 nel caso della HS. Inoltre, la iGPU sarà una Radeon 650M ridotta con 6 CU e clock fino a 1.900 MHz.

Concludono la gamma 6000 le APU AMD Ryzen 7 e Ryzen 5 serie 6000U, composta da Ryzen 7 6800U (8 core, 16 thread, 2,7 GHz di frequenza base e 4,7 GHz Turbo, GPU RDNA 2 da 12 Compute Unit e TDP di 15-28 W) e Ryzen 5 6600U con il medesimo numero di core e thread ma frequenza inferiore al massimo delle performance, pari a 4,5 GHz. In questo caso anche la iGPU sarà meno performante, data la dotazione di 6 Compute Unit, e il TDP sarà mantenuto a 15-28W.

La gamma 5000 aggiornata, infine, ritorna sul mercato in tre varianti: AMD Ryzen 7 5825U è il cavallo di battaglia con architettura Zen 3, 8 core e 16 thread, clock base di 2,0 GHz e boost fino a 4,5 GHz, mentre la GPU sarà una classica Vega con 8 CU. La versione intermedia sarà Ryzen 5 5625U con 6 core e 12 thread, clock base a 2,30 GHz e boost a 4,3 GHz, chip grafico Vega con 7 CU e clock di 1,6 GHz. Conclude il trio Ryzen 3 5400U con 4 core e 8 thread, frequenza base di 2,7 GHz e boost a 4,1 GHz, mentre la GPU Vega avrà 6 CU. In tutti e tre i casi il TDP sarà da 15 Watt.



I primi computer portatili a ricevere queste APU approderanno sul mercato nel febbraio 2022, dunque occhi aperti nei negozi e nei portali dei principali produttori partner per ogni novità!