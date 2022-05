AMD presenta le CPU Dragon Range: sono il 'punto più alto del gaming su laptop'

AMD non è mai stata un punto di riferimento nell'industria dei laptop da gaming, almeno fino al 2020. Durante il primo anno di pandemia, infatti, l'azienda ha lanciato insieme ad ASUS il portatile da gaming ASUS Rog Zephyrus G14, che ha rivoluzionato il settore. Quest'anno, però, pare che il colosso di Sunnyvale abbia deciso di superarsi.

Per farlo, AMD ha rivelato la nuova CPU "Dragon Range" (il nome è ovviamente un codename non definitivo), che viene definita dall'azienda come il "punto più alto mai raggiunto dal gaming in mobilità, con il numero più alto di core, di thread e di memoria cache di sempre". La CPU, stando a quanto spiega la stessa AMD, svilupperà un TDP complessivo di 55 W o superiore.

Insomma, stiamo parlando di una CPU top di gamma per prestazioni e consumi, che dovrebbe rientrare nella lineup di processori AMD Ryzen 7000 per i laptop da gaming. Vista l'elevata richiesta di energia per il funzionamento della componente, AMD spiega che la Dragon Range "è pensata per esistere in quello spazio in cui i laptop da gaming sono direttamente collegati alla corrente per la maggior parte del tempo". Potenza a discapito della portabilità, in altre parole.

Con una slide che trovate riportata in calce, AMD ha poi rivelato l'esistenza delle CPU Ryzen 7000 Phoenix, pensate per il gaming mobile di fascia medio-bassa. Tra le due fasce di processori le differenze dovrebbero essere molteplici: la prima, ovviamente, dovrebbe risiedere nelle prestazioni, ma pare che le CPU Dragon Range richiederanno laptop dalle dimensioni decisamente più generose per funzionare a dovere. Il produttore di Sunnyvale, nello specifico, raccomanda una scocca spessa almeno 20 mm per i laptop che desiderano utilizzare le sue CPU mobile di nuova generazione.

AMD, poi, ha spiegato che le CPU Dragon Range faranno parte della serie "HS" di prodotti dell'azienda, ovvero gli stessi processori montati sul "rivoluzionario" ASUS ROG Zephyrus G14 del 2020. Infine, l'azienda ha specificato che, nonostante il TDP delle CPU sia decisamente alto, ciò non significa che esse non puntino all'efficienza energetica: al contrario, la compagnia ha specificato che "stimiamo che i processori saranno molto più efficienti degli altri laptop in uscita nello stesso periodo".