AMD presenta le CPU Ryzen 7000 'non-X' al CES: performance al top e prezzi competitivi

Accanto al lancio della CPU AMD Ryzen 9 7950X3D, sul palco del CES di Las Vegas il colosso di Sunnyvale ha fatto un altro, importante annuncio per il settore delle CPU: stiamo parlando dei processori Ryzen 7000 "non-X", che a fronte di un leggero scarto prestazionale promettono di abbassare i prezzi rispetto alle controparti top di gamma.

In particolare, AMD ha lanciato il Ryzen 9 7900, il Ryzen 7 7700 e il Ryzen 5 7600, che dovrebbero essere rispettivamente in linea con le omonime CPU "X" presentate nel mese di settembre. Offrendo performance simili ad un prezzo ridotto, i tre processori puntano a rivelarsi delle ottime opzioni in termini di rapporto qualità-prezzo per i videogiocatori su PC.

Ovviamente, tutte e tre le CPU hanno un'architettura Zen 4, che però varia da una componente all'altra per il numero di Core: nello specifico, il Ryzen 9 7900 avrà 12 Core, il Ryzen 7 7700 ne avrà 8 e il Ryzen 5 7600 ne presenterà 6. Tutte e tre le CPU hanno poi un TDP molto basso, pari a soli 65 W. Qualche tempo fa sono anche trapelati in rete i primi benchmark delle CPU AMD Ryzen 7000 "non-X", che mostrano delle performance in pari con la linea "X", o solo leggermente inferiori a quest'ultima.

Dunque, il Ryzen 9 7900 avrà 12 Core e 24 Thread, insieme a 76 MB di Cache (di cui 64 MB L3 e 12 MB L2) e una frequenza massima di clock a 5,4 GHz. La CPU è venduta al MSRP di 429 Dollari, ovvero 120 Dollari in meno del prezzo consigliato per il Ryzen 9 7900X. Il processore, date le sue caratteristiche, potrebbe combattere ad armi pari con gli Intel Core i9-12900 e 13900 "non-K" del Team Blu.

Il Ryzen 7 7700 avrà 8 Core e 16 Thread, con 40 MB di Cache, divisi tra 32 MB L3 e 8 MB L2, e una velocità massima di clock a 5,3 GHz, ovvero 100 MHz in meno del Ryzen 7 7700X. La CPU sarà venduta al prezzo consigliato di 329 Dollari, ovvero 70 in meno del MSRP del Ryzen 7 7700X, pari a 399 Dollari.

Infine, il Ryzen 5 7600 avrà 6 Core e 12 Thread, insieme ad una memoria Cache da 38 MB (di cui 32 MB di Cache L3 e 6 MB di Cache L2). La frequenza di clock arriverà fino a 5,1 GHz, ovvero 200 MHz in meno dell'omonimo chip "X": la differenza nelle frequenze è però giustificata da un pricetag veramente aggressivo, pari a 229 Dollari negli Stati Uniti, ossia 70 Dollari in meno del MSRP del Ryzen 5 7600X, che si attesta sui 299 Dollari.