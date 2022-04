AMD presenta nuove CPU Ryzen PRO 6000: il meglio per professionisti e aziende

In seguito al lancio dei nuovi processori AMD Zen3 di marzo 2022, tra i quali figura anche l’interessante AMD Ryzen 7 5800X3D con tecnologia 3D V-Cache, il colosso guidato da Lisa Su ha rilasciato nuove informazioni sui processori AMD Ryzen PRO serie 6000 basati su architettura Zen 3+ a 6 nanometri e con AMD RDNA 2.

Come scritto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile 2022, dalla stessa AMD sul forum ufficiale della community, i nuovi processori Ryzen PRO sono pensati in maniera particolare per sistemi desktop e mobili per professionisti e aziende, specialmente del settore IT. In tutto si contano sei processori Ryzen Pro 6000 serie H, a partire dai Ryzen 6 Pro 6650H e 6650HS a sei core/12 thread e terminando con i Ryzen 9 Pro 6950H e 6950HS, mentre la serie U è composta dalle varianti Ryzen 5 Pro 6650U e Ryzen 7 Pro 6850U.

Queste CPU offrono prestazioni fino al 17% più veloci quando si utilizzano app di produttività MS Office come PowerPoint, Excel e Outlook mentre si eseguono simultaneamente videoconferenze tramite Microsoft Teams. In aggiunta, si stima un aumento della autonomia fino al 45% nei sistemi con processori Ryzen PRO serie 6000. Altri dati importanti parlano a un miglioramento dell'efficienza tale da portare a un utilizzo energetico ridotto del 67% circa per ogni core. Infine, lato sicurezza le tecnologie AMD PRO garantiscono la massima protezione sui computer aziendali.

Come affermato dalla stessa AMD, “negli ultimi due anni, il ritmo dell'innovazione tecnologica dei PC è accelerato per mantenere i team di professionisti connessi, produttivi e sicuri. […] Con l'aggravarsi delle minacce alla sicurezza, CIO, CISO e decisori IT devono affrontare una sfida più grande che mai, motivo per cui il nostro team di AMD ha creato le tecnologie AMD PRO per fornire una serie di funzionalità incentrate sulla sicurezza, la gestibilità wireless e la stabilità del sistema”.

Questi processori arriveranno nel corso del 2022 e del 2023 con le prossime generazioni di Chromebook, PC desktop pre-assemblati e workstation, oltre che su HP EliteBooks, Lenovo ThinkPad e laptop di partner come Acer, ASUS e Dell.

Ricordiamo, in conclusione, che a fine 2022 assisteremo con ogni probabilità al lancio simultaneo delle nuove CPU Intel e AMD.