AMD presenta la promo su CPU e GPU con Xbox Game Pass in omaggio

Dopo aver risolto i problemi su Windows 11 per CPU Ryzen, rilasciando una patch per i sistemi coinvolti nella questione, AMD torna a occuparsi del mercato con una nuova e interessante promozione sull'acquisto dei propri processori e schede video.

I pacchetti annunciati da AMD sono due. Il primo, aperto a tutti, prende il nome di AMD XGP "Equipped for Battle" Game Bundle e consente di ottenere, con l'acquisto di alcune schede video AMD Radeon e processori AMD Ryzen un mese di accesso a Xbox Game Pass per PC.

La sottoscrizione al Game Pass di Xbox consente di giocare a qualsiasi titolo presente nel relativo catalogo, che contiene al suo interno oltre 100 top title per PC. Tra l'altro, a breve entreranno in catalogo anche il nuovo strategico in tempo reale di Microsoft ( qui la nostra recensione di Age of Empires 4) e l'attesissimo Halo Infinite. Questa iniziativa è valida sino al 30 giugno 2022.

Tra le componenti incluse nella promo, segnaliamo i principali processori AMD Ryzen delle ultime generazioni:

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 5 3600XT

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 3600

Per quanto riguarda le schede grafiche AMD Radeon coinvolte nell'offerta, segnaliamo:

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600

Con l'acquisto della top di gamma AMD Radeon RX 6900 XT, invece, oltre a partecipare alla promozione e a ricevere in omaggio un mese di Xbox Game Pass per PC, si potrà avere accesso al secondo bundle e ricevere in omaggio anche due dei titoli più apprezzati del momento, cioè Far Cry 6 e Resident Evil Village nel contesto della promozione "Raise the Came", valida sino al 31 dicembre 2021. La nuova iniziativa di AMD è disponibile sul sito ufficiale.