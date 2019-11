AMD presenta Radeon Pro W5700, la scheda grafica progettata per i professionisti

AMD ha annunciato la nuova scheda grafica della famiglia Navi 10, la Radeon Pro W5700 progettata per esprimere le massime prestazioni in ambito workstation grazie al processo produttivo a 7 nanometri e al pieno supporto del pacchetto AMD Radeon Pro Software.

AMD Radeon Pro W5700 è la prima scheda grafica con processo produttivo a 7 nanometri sviluppata per i professionisti. Basata su architettura RDNA, la scheda è equipaggiata con 36 compute unit, 8 GB di memoria GDDR6 con una banda di 448 GB/s per una potenza che può arrivare a 8.89 TFLOPS. La Radeon Pro W5700 presenta 5 uscite display port con supporto fino a 8K e una porta USB-C. La GPU, completamente riprogettata, offre il pieno supporto al Radeon Media Engine e al Radeon Display Engine ed è compatibile con il nuovo standard PCIe 4.0.

Grazie al pacchetto AMD Radeon Pro Software, la scheda offre la piena compatibilità con AMD Remote Workstation, AMD Radeon ReLive for VR e AMD Radeon ProRender, rendendola di fatto una delle soluzioni indicate nell'ambito della progettazione grafica e del multitasking. Sul piano delle prestazioni AMD dichiara un incremento rispetto a Nvidia Quadro RTX 4000 del 4% per Solidworks e Catia e del 7% per Autodesk Maya (rilevamenti basati su SPECviewperf 13 Benchmark).

AMD Radeon Pro W5700 è disponibile da oggi e sottolinea la volontà dell'azienda di competere su più mercati, dopo la recente presentazione della nuova cpu AMD Ryzen 9 3950X e con l'impegno in ambito gaming per la nuova generazione di console PS5 e Xbox Scarlett.