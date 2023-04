AMD presenta le Radeon Pro W7900 e W7800: fino a 48GB e tecnologia chiplet

Giusto a una manciata di ore dalla recensione della RTX 4070 FE, AMD ha spostato con forza il focus sul pubblico professionale, rivelando le sue nuove schede video della serie Radeon Pro, le prime per workstation con tecnologia chiplet.

Basate quindi sulla stessa architettura RDNA 3 che anima le opzioni grafiche per il segmento consumer di ultima generazione (qui, per esempio, la nostra recensione della Radeon RX 7900 XTX), le nuove Radeon Pro W7900 e W7800 puntano a convincere grazie a un balzo gen over gen superiore al 100% (se guardiamo i calcoli FP32, dalla W6800 alla W7800 si passa da 17.8 a 45 TFLOPS). La Radeon Pro W7900 è basata sul chip grafico Navi31 a 6144 Stream Processor e affiancata da ben 48 GB di memoria video GDDR6 ECC su bus a 384-bit e un TBP dichiarato di 295W. Il suo prezzo sarà di 3.999 dollari e sarà disponibile nel secondo trimestre del 2023 insieme alla sorella minore.

Proprio quest'ultima potrebbe essere ancora più interessante, visto il punto prezzo di 2.499 dollari e la medesima disponibilità. Sotto la scocca la GPU Navi31 con un core count inferiore, pari a 4480 SP per 32 GB di memoria video, sempre ECC ma su bus a 256-bit. Il TBP è di 260W. In entrambi i casi è garantita la compatibilità con l'encoding e decoding AV1 su base hardware e non stupisce il supporto allo standard DisplayPort 2.1 con banda fino a 80 Gbps.