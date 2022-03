AMD presenta i nuovi Ryzen Threadripper PRO 5000WX

Alla fine, a quanto pare, gran parte degli ultimi rumor sui nuovi Threadripper si sono rivelati corretti: processori fino a 64 core con architettura Zen3, ma non sono per tutti. Scopriamo le novità.

Progettati per puntare al primato in ambito professionale e workstation, i nuovi modelli Pro della gamma Threadripper promettono miglioramenti significativi nelle prestazioni nei workflow più disparati e un guadagno enorme in termini di performance per watt rispetto alle controparti Intel Xeon Platinum.

Anche rispetto ai Threadripper Pro Serie 3000WX le differenze sono molteplici. Prima di tutto, troverà posto un nuovo modello intermedio da 24 Core e 48 Thread. Salgono anche le frequenze, da 4,3 a 4,5 GHz, mentre il numero di Core e di Thread e il TDP restano invariati:

Threadripper Pro 5995WX: 64C-128T / 2,7-4,5 GHz / 280W

Threadripper Pro 5975WX: 32C-64T / 3,6-4,5 GHz / 280W

Threadripper Pro 5965WX: 24C-48T / 3,8-4,5 GHz / 280W

Threadripper Pro 5955WX: 16C-32T / 4,0-4,5 GHz / 280W

Threadripper Pro 5945WX: 12C-24T / 4,1-4,5 GHz / 280W

Su Maya le prestazioni sono notevolmente superiori rispetto alle rispettive alternative Intel. Per fare un esempio, il 5955WX riesce a offrire un guadagno del 17% sullo Xeon W-3335, mentre il 5995WX arriva fino al +51% rispetto allo Xeon Platinum 8280, chiaramente anche grazie a un Core Count superiore.

Quanto alla disponibilità sul mercato, non è ancora chiaro se arriveranno mai sul mercato dell'hardware al dettaglio. Quel che è certo, è che saranno disponibili tramite OEM grazie a una partnership con Lenovo attraverso la nuova ThinkStation P620.



Nel frattempo, anche il mercato consumer è in fermento, specialmente dopo l'arrivo degli ultimi rumor su un refresh delle GPU Radeon 6000, apparentemente in arrivo nei prossimi mesi.