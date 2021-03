AMD presenta la scheda grafica Radeon RX 6700 XT: in arrivo nei negozi il 18 marzo

AMD in data odierna 3 marzo 2021 ha tenuto una conferenza per svelare a tutto il mondo l’ultima scheda grafica della serie Radeon, ovvero il modello AMD Radeon RX 6700 XT. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, tra specifiche tecniche, prezzi al pubblico e data di approdo nei negozi retail e online.

Innanzitutto, l’azienda ha evidenziato l’importanza del gaming nel 2021, spiegando che ciò ha portato l’azienda di Lisa Su a investire maggiormente su tale industria offrendo componenti hardware di alta qualità e lavorando su driver e nuove tecnologie pensate proprio per superare gli attuali limiti e portare sul mercato i prodotti migliori possibili. Dunque, il primo annuncio è stata l’implementazione di AMD Smart Access Memory anche sulla gamma di processori Ryzen 3000 per performance superiori fino al 16%.

Ha seguito poi il tema cuore di questa conferenza, ovvero la scheda grafica AMD Radeon RX 6700 XT, pensata con un nuovo chip Navi 22 basato su architettura RDNA 2: tra le specifiche vediamo 40 Compute Units, 2560 Stream Processor, 96MB di Infinity Cache, fino a una velocità di clock di 2424 MHz, 12GB di memoria video GDDR6 con banda a 192-bit, per porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Attenzione particolare è stata dedicata alla gestione delle temperature della GPU, applicando le modifiche necessarie per garantire le migliori prestazioni possibili con rumore ridotto grazie, per esempio, alla modalità “Zero RPM”.

La scheda grafica, comunque, avrà un prezzo base suggerito ai negozi di 479 Dollari e sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2021, esattamente come secondo gli ultimi rumor apparsi online. Inoltre, per aumentare la disponibilità dei pezzi sul mercato, AMD lancerà AMD Radeon RX 6700 XT in contemporanea con tutte le aziende partner che lanceranno le loro varianti custom come ASUS, MSI, Sapphire e molti altri marchi ancora.

Infine, la conferenza si è focalizzata sulle tecnologie pensate per migliorare le prestazioni lato gaming come AMD FidelityFX, annunciandone la presenza anche su nuovi videogiochi come Resident Evil Village, o Radeon Boost e Radeon Anti-Lag, che ora supporteranno anche i giochi con DirectX12, ma anche l’aggiunta della tecnologia AMD FreeSync per i monitor da gaming a sempre più prodotti ora presenti sul mercato.

Intanto si parla sempre di più anche dei processori del marchio statunitense, in particolare della gamma AMD Ryzen 7000 che giungerà sul mercato con architettura Zen4 a 5nm.