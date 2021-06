AMD presenta la scheda video Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition

Dopo avere svelato le nuove Radeon Pro W6800 e W6600, AMD ha ufficialmente rilasciato la sua scheda grafica Big Navi più veloce e performante, la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition. Questa variante è un semplice aggiornamento al modello base, eppure sorpassa tutti con prestazioni sulla carta spaventose.

L'AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition, come da nome, rispetto al modello base presenta un sistema di raffreddamento a liquido premium che permette al chip grafico di garantire performance più elevate e una sopportazione maggiore di carichi di lavoro ancor più pesanti.

Scendendo nel dettaglio, questa scheda grafica mantiene lo stesso design del resto della serie Radeon RX 6000 con architettura RDNA2: non mancano le piastre in alluminio lucido, il logo “R” al centro, il radiatore AIO da 120mm, i LED RGB a lato e i doppi connettori di alimentazione a 8 pin. La vera potenza viene poi fornita dalla GPU Navi 21 XTX, die con 80 Compute Unit o 5120 Stream Processor, per 16 GB di memoria vRAM GDDR6 su bus a 256 bit e una larghezza di banda pari a 576 GB/s grazie ai die a 18 Gbps. La frequenza di clock base, quindi, raggiunge i 2250 MHz, mentre in Boost arriva a 2435 MHz, il tutto per un TBP di 330W.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non si sa nulla; come segnalato da Wccftech, però, l'AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition potrebbe raggiungere anche cifre pari a 1500 Dollari o più a causa del design decisamente premium e dalla presenza del raffreddamento a liquido. Possiamo aspettarci, però, ulteriori aumenti a seconda dei negozi e del loro gioco sulla disponibilità di pezzi.

Nel mentre si lavora anche sull’architettura RDNA 3, la quale potrebbe addirittura triplicare le prestazioni della Radeon RX 6900 XT base.