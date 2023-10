AMD presenta i nuovi Threadripper 7000X e PRO, per workstation senza limiti

A un anno di distanza dalla presentazione dei Ryzen 7000 con l'attuale architettura Zen 4, AMD ha annunciato la più grande novità per workstation di questa generazione, con una nuova e interessante serie di processori dalle prestazioni estreme.

Con i nuovi Threadripper PRO 7000 WX-Series, AMD inaugura un nuovo ciclo per il segmento professionale, lanciando delle CPU che vantano fino a 96 Core di nuova generazione ad alta frequenza e con ampio margine di espansione grazie al supporto fino a 128 linee PCIe Gen5, oltre a una lunga serie di accortezze pensate per garantire sicurezza e affidabilità nel tempo.

Rispetto alla serie 5000, con il passaggio a Zen 4 migliorano non solo le prestazioni ma anche l'efficienza, mentre il core count maggiorato contribuirà a facilitare le operazioni di multitasking avanzato e che richiedono un impiego di più core simultaneamente.

Oltre ai core e alle frequenze, chiaramente sale anche la cache L3, che passa da 256 a 348 MB.

La nuova lineup comprende:

AMD Threadripper PRO 7995WX - 96C/192T - fino a 5.1 GHz - 350W

- 96C/192T - fino a 5.1 GHz - 350W AMD Threadripper PRO 7985WX - 64C/128T - fino a 5.1 GHz - 350W

AMD Threadripper PRO 7975WX - 32C/64T - fino a 5.3 GHz - 350W

AMD Threadripper PRO 7965WX - 24C/48T - fino a 5.3 GHz - 350W

AMD Threadripper PRO 7955WX - 16C/32T - fino a 5.3 GHz - 350W

AMD Threadripper PRO 7945WX - 12C/24T - fino a 5.3 GHz - 350W

A parità di core (64), prendendo in esame il 7985WX e il "vecchio" 5995WX, la nuova CPU è in grado di migliorare le prestazioni complessive nei task più disparati dal 12 al 46%, a seconda del campo d'applicazione.

La loro solidità nelle attività in multitasking le rendono l'evoluzione perfetta della specie, oltre a garantire prestazioni senza pari anche contro i diretti competitor, sia nelle attività multi-core che nella gestione simultanea di più task, più o meno pesanti, ma chiaramente sarà il nuovo top di gamma a far impallidire, anche nel confronto intergenerazionale.

L'incredibile capacità in termini di linee PCIe Gen5, invece, le rende delle CPU perfette per la configurazione di piattaforme dedicate all'Intelligenza Artificiale, potendo ospitare un maggior numero di GPU specializzate.

Per concludere, alcuni dati sull'efficienza, con AMD che dichiara una riduzione dell'assorbimento fino al 73% per singolo core rispetto allo Xeon X9-3495X, raddoppiando addirittura le performance per watt.

Quanto ai Ryzen Threadripper 7000, la lineup desktop sarà invece composta dai nuovi:

AMD Ryzen Threadripper 7980X - 64C/128T - 320MB - 5.1 GHz - 350W

AMD Ryzen Threadripper 7970X - 32C/64T - 160MB - 5.3 GHz - 350W

AMD Ryzen Threadripper 7960X - 24C/48T - 152MB - 5.3 GHz - 350W

Molto interessante anche in questo caso lo scarto tra il top di gamma e lo Xeon W9-3495X, che in alcune applicazioni può anche spingersi al 94%.