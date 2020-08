AMD: presentato il chipset A520 compatibile con i processori Ryzen 3000 e Ryzen 4000

In attesa di scoprire la nuova gamma di CPU Ryzen 4000 per PC desktop AMD ha annunciato l'arrivo del chipset entry level A520 in grado di supportare i processori Ryzen 3000 ed i futuri chip basati sull'architettura Zen 3.

Il chipset AMD A520 offre un'opzione degna di nota per tutti gli utenti che vogliono utilizzare un processore della serie Ryzen 3000 lasciando aperta la porta ad un futuro aggiornamento all'architettura Zen 3 e alle CPU in arrivo il prossimo autunno. Come dichiarato dalla società "il chipset AMD A520 fornisce una piattaforma affidabile ed ottimizzata con molte opzioni di connettività e larghezza di banda per soddisfare le esigenze degli utenti di casa e ufficio".

Nello specifico la nuova piattaforma A520 di AMD può offrire fino a 26 linee PCIe 3.0 compatibili con i processore AMD Ryzen di terza generazione, fino a sei porte USB 3.2 Gen 2, fino a due porte USB 3.1, fino a sei porte USB 2.0 e fino a 4 porte SATA. La differenza sostanziale con il chip AMD B550 più diffuso risiede quindi nell'assenza del supporto allo standard PCIe 4.0

Negli ultimi giorni sono emersi nuovi rumor sulle caratteristiche tecniche delle nuove GPU AMD Big Navi che parlano di memorie da 12 e 16 GB per i modelli di punta con tanto di possibile raffreddamento a liquido.