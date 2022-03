AMD presenterà FSR 2.0 a marzo: immagini due volte migliori della tecnologia attuale

Come anticipato lo scorso weekend, AMD presenterà la “nuova generazione dell’upscaling” al GDC 2022. L’annuncio iniziale non ha detto molto al pubblico ma, grazie ai colleghi di Videocardz, abbiamo accesso ad alcune slide che confermerebbero l’imminente dimostrazione della tecnologia FSR 2.0.

Le slide ottenute dal portale VideoCardz (potete trovarne una in calce alla notizia) grazie a fonti esclusive familiari con la questione parlano chiaramente di “FidelityFX Super Resolution 2.0”, versione aggiornata della tecnologia di upscaling firmata AMD. Il suo annuncio dovrebbe avvenire il 17 marzo 2022, ovvero tra tre giorni, ben sei giorni prima della presentazione ufficiale nel contesto della Game Developers Conference o GDC di San Francisco, in California.

Si dice che la tecnologia di upscaling “next level” fornisca una qualità dell'immagine migliore rispetto alla generazione attuale e includerà anche l'anti-aliasing ottimizzato. Ovviamente qualcuno cercherà di paragonare FSR 2.0 con DLSS 2.0, “controparte” offerta dalla rivale NVIDIA; ciononostante, si consiglia di evitare questo confronto in quanto, come spiegato nel nostro speciale dedicato a FidelityFX Super Resolution, quest’ultima tecnologia condivide solo l’obiettivo finale e non gli stessi principi o espedienti tecnici.

Come per la prima generazione di FSR si prevede una sua disponibilità diffusa anche per le schede grafiche della concorrenza, così da aumentare i framerate nei giochi supportati su un'ampia gamma di prodotti e piattaforme. Insomma, si consiglia di tenere sott’occhio ogni novità al riguardo e, come sempre, vi terremo aggiornati.