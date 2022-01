AMD: i prezzi europei di Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5800X stanno calando

Non c’è solo un apparente ritorno verso la normalità per il mercato delle schede video, ben voluto da tutti coloro che da tempo sono a caccia di un modello di ultima generazione a prezzi accessibili. Anche il mercato delle CPU sembra notare effetti positivi: gli ultimi processori AMD Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5800X sono calati di prezzo!

I colleghi di Guru3D hanno condotto una rapida analisi dell’andamento medio dei prezzi europei su Amazon, dove buona parte dei rivenditori internazionali cerca di posizionare le unità a loro disposizione. Come potete vedere dal grafico in calce alla notizia, relativa al processore Ryzen 7 5800X, il prezzo è calato dai 448 Euro del lancio ai 349 Euro attuali. Si tratta di “soltanto” 100 Euro in meno in un anno, ma pur sempre una quota interessante.

Allo stesso modo, il processore Ryzen 5 5600X è calato da 309 Euro circa del lancio a 269 Euro, sebbene siano stati registrati picchi massimi attorno ai 354 Euro e minimi attorno ai 237 Euro. La tendenza verso il ribasso dei costi è anche dovuta dall’arrivo di sempre più processori Intel della gamma Alder Lake, dodicesima generazione di cui abbiamo parlato nel dettaglio nella recensione di Intel Core i5-12600K e i9-12900K. Come da tradizione, infatti, AMD introduce un calo di prezzo in prossimità dell’approdo di nuove CPU del team blu, suo rivale storico. La speranza è, però, che si tratti di un segnale di calo generale per il mercato dei processori e non di un trend dovuto semplicemente da indicazioni dell’azienda.

A proposito di Intel, la nuova missione del produttore di Santa Clara è offrire milioni di GPU Intel ARC ai gamer.